Vrijetijdsloket moet activiteiten bereikbaar maken voor iedereen

Op maandag 9 april start het eerste vrijetijdsloket in Borgerhout. Dit maandelijkse ontmoetingsmoment maakt cultuur-, sport- en familieactiviteiten voor iedereen bereikbaar. Het vrijetijdsloket richt zich in het bijzonder naar mensen in een kwetsbare situatie. De eerste editie vindt plaats in de Shelter, vanaf mei kan men terecht in het gloednieuwe buurtwerk op de Turnhoutsebaan.

Mensen in armoede komen vaak niet toe aan vrijetijdsparticipatie. Ze ervaren bovendien heel wat drempels bv. op financieel en sociaal vlak. Om die te verlagen, starten het district Borgerhout en buurtwerk Borgerbaan van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad met een maandelijks vrijetijdsloket. Tijdens dit ontmoetingsmoment overloopt een team van vrijwilligers het aanbod aan gratis of erg voordelige activiteiten en beantwoorden ze alle vrijetijdsvragen van de deelnemers, bij een gratis tasje koffie of thee. Elke maand is er een nieuw, gevarieerd vrijetijdsaanbod, in Borgerhout en daarbuiten, waarvoor men kan inschrijven.

“Als bestuur vinden we het belangrijk dat al onze inwoners van vrijetijdsactiviteiten kunnen genieten. Er valt in Borgerhout en daarbuiten heel wat te beleven - op cultureel en sportief vlak, voor jong en voor oud en erg vaak gratis - maar we merken dat dit niet bij iedereen even goed gekend is. Daarnaast merken we dat veel mensen heel wat drempels ervaren om te participeren”, aldus districtsburgemeester Stephanie Van Houtven. “Door de handen in elkaar te slaan met Samenlevingsopbouw, het stedelijk netwerk vrijetijdsparticipatie en verschillende Borgerhoutse vrijetijdspartners en toeleiders willen we het aanbod ruimer bekend en toegankelijk maken voor deze kwetsbare doelgroep.”

Het vrijetijdsloket is gratis. Meer info p www.borgerhout.be/vrijetijdsloket.

(foto : Sigrid Spinnox - Stad Antwerpen)