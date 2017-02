Vrijgesproken voor schietincident in Borgerhout

De 25-jarige Boualam C. uit Borgerhout, die eind vorig jaar nog tot twintig jaar cel werd veroordeeld voor een moord en een moordpoging in het drugsmilieu, is vrijgesproken voor een schietincident.

De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het niet bewezen dat hij het slachtoffer in het been had geschoten. Ook zijn broer Mohamed werd vrijgesproken. De politie werd op 25 oktober 2013 naar het kruispunt van de Koolstraat met de Delvastraat in Borgerhout geroepen voor een schietincident. Volgens getuigen had er zich een discussie voorgedaan tussen enkele mannen en was er een schot gelost. Een man was daarbij gewond geraakt aan het been, maar de politie kon hem nergens meer aantreffen.

Het slachtoffer kon pas geïdentificeerd worden als Tarek E.J., nadat er over het schietincident gepraat werd tijdens een afgeluisterd telefoongesprek in een drugsonderzoek. Tarek verklaarde tegenover de politie dat de aanleiding voor de feiten een drugsdeal was. Zijn jongere broer Hakim zou Mohamed C., de broer van Boualam, drugs zien dealen hebben voor zijn deur. Toen Hakim hem daarover aansprak, zou Mohamed hem met een wapen bedreigd hebben. Hakim was gaan lopen en had alles aan Tarek verteld. Die ging op zijn beurt verhaal halen bij Boualam, die op hem geschoten zou hebben. Boualam en Mohamed ontkenden dat het schietincident had plaatsgevonden. Volgens Boualam hadden de broers E.J. dat uit wraak verzonnen, nadat hij zwaargewond was geraakt bij een vechtpartij en Tarek als één van de daders had aangeduid. De verdediging vroeg de vrijspraak bij gebrek aan objectieve getuigen of bewijzen. De rechtbank vond de schuld van beide broers inderdaad niet vaststaan en sprak hen vrij.