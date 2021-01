Vrijspraak Apache: 'Uitspraak van groot belang voor journalistiek'

Bij nieuwssite Apache wordt tevreden gereageerd op de vrijspraak van hoofdredacteur Karl van den Broeck en journalist Stef Arends voor het belagen en het schenden van de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal. 'Deze uitspraak is van groot belang voor de journalistiek in België', klinkt het in een reactie.

Mocht de rechtbank de redenering van Van der Paal hebben gevolgd, dan zou dat volgens Apache niet alleen een flinke knauw hebben betekend voor de onderzoeksjournalistiek in ons land, maar ook voor de persvrijheid en voor de vrijheid van meningsuiting. Het zou immers betekenen dat journalisten geen onderzoek zouden mogen voeren naar personen die vooral achter de schermen opereren omdat dit hun privacy zou schenden. Maar dat is volgens de rechtbank dus niet het geval. De correctionele rechtbank sprak beide journalisten vrij, net zoals het openbaar ministerie gevorderd had. Dat gaf eerder al aan dat het maatschappelijk belang van de vastgelegde beelden voldoende werd aangetoond.