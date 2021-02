Opschorting van straf voor ex-leden cannabisvereniging

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie broers, hun zus en een keukenhulp veroordeeld voor weerspannigheid tijdens een uit de hand gelopen RSZ-inspectie in hun pizzeria in Wijnegem. Twee politiemensen liepen daarbij verwondingen op. De broers kregen een werkstraf, hun zus en de keukenhulp een opschorting. De pizzeria kreeg op 25 februari 2018 twee RSZ-inspecteurs over de vloer, die bijstand kregen van vier politieagenten. De man die de zaak toen met zijn zus uitbaatte, stelde zich meteen agressief op en weigerde mee te werken. De situatie escaleerde met de komst van hun broers. De uitbater ging naar buiten en deed de deur van zijn pizzeria op slot om de agenten buiten te houden, maar sloot zo ook wel de twee RSZ-inspecteurs en zijn klanten op in de zaak. De politie wilde de man in de boeien slaan, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De agenten werden door de andere beklaagden aangevallen. Er werd geduwd, getrokken en geschopt. Twee politiemensen waren drie dagen arbeidsongeschikt. De beklaagden beweerden aanvankelijk dat ze niets verkeerd hadden gedaan en dat de agressie niet van hen, maar van de politie uitging, wat door de twee RSZ-inspecteurs werd tegengesproken. Bij de behandeling van de zaak erkenden sommige beklaagden wel (gedeeltelijke) schuld. Twee broers kregen een werkstraf van 120 uur opgelegd, een andere broer een werkstraf van 250 uur, want hij had op 13 maart 2017 ook nog een man geslagen met wie hij al eerder ruzie had gemaakt, feiten die hij niet betwistte. De RSZ had 500 euro schadevergoeding gevraagd, haar twee inspecteurs ieder 2.500 euro. Hun vordering werd echter ongegrond verklaard.