Het is Paasvakantie en de jeugdwerkingen draaien weer op volle toeren. Ook bij jeugdwerking Kazou in Malle, waar ze deze week 80 nieuwe cursisten opleiden tot animator. En dat is nodig want er is steeds meer vraag naar opvang tijdens schoolvakanties. De jongeren leren nieuwe vrienden maken en vooral hoe ze met verschillende doelgroepen moeten omgaan.