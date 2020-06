Veel zwerfvuil op Linkeroever: "Mentaliteitswijziging is nodig"

Vrijwilligers van Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever merken tijdens de coronacrisis nog meer dan anders dat mensen zwerfvuil achterlaten. De vrijwilligers ruimden op Linkeroever de voorbije jaren al tonnen zwerfvuil op, maar nu dringt een mentaliteitswijziging zich echt wel op, volgens hen.

"Omdat we tot voor kort in ons kot moesten blijven, voelden mensen nog meer dan voorheen de behoefte om een frisse neus te halen in de natuur. Veel mensen deden dat op correcte wijze, hielden de nodige afstand en lieten geen sporen na. Maar er is nu toch dringend een mentaliteitswijziging nodig".

"Recreanten maken geen verschil tussen natuurgebied, openbare weg of privégronden. Aan het Galgenweel spoelt allerlei vuil aan met de getijden. Daar hebben onze vrijwilligers dus geregeld veel opruimwerk."

Onlangs vonden de vrijwilligers het Galgenweel bezaaid met drank- en voedselverpakkingen terug. Ook in natuurgebieden Vlietbos, Het Rot (Blancefloerlaan) en het Sint-Annabos is de rotzooi amper te overzien: "Sommige mensen gooien hun afval er naast de overvolle vuilbakken, op de paden, in de bosjes, in het water … Deze natuurgebieden worden al jarenlang geplaagd door sluikstorters."

"De bevoegde overheden lijken machteloos tegenover deze toestanden. Dat de stad Antwerpen politie in burger op pad stuurt om sluikstorters op heterdaad te betrappen is een teken dat zij ook niet meer naast dit probleem kan kijken. Nu zelfs ook de regen microplastics bevat en de vervuiling meer dan ooit mens, dier en leefmilieu bedreigt, is een mentaliteitswijziging bij velen zeer dringend nodig", aldus Natuurpunt Waasland.

(Bron: Natuurpunt Waasland)

(Foto: © Frank Dierckxsens)