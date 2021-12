Er is een tweede wolf opgedoken in de provincie Antwerpen. Nadat wolf Klaasje vorige week al werd gespot in de grensstreek Essen-Kalmthout, zijn er nu sporen van een tweede wolf ontdekt in de omgeving van Geel, Zoersel en Zandhoven. Wellicht gaat het om een mannetjesjong uit de Limburgse roedel van wolf Noëlla die nu op zoek gaat naar een eigen territorium en een partner. Maar helemaal zeker is dat nog niet. Waar de tweede zwerver zich nu precies bevindt, is onduidelijk. Hij kan al het land uit zijn, maar hij zou ook nog in de provincie Antwerpen kunnen ronddolen. Welkom Wolf roept kleinveehouders in ieder geval nogmaals op om extra alert te zijn en hun dieren te beschermen met schrikdraad of ze 's nachts op stal te zetten.