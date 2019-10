Vrolijke spreuken veroveren het straatbeeld in Wijnegem

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In Vlaanderen gaan we echter een stapje verder en houden we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Van 1 tot 10 oktober zet ook lokaal bestuur Wijnegem zich extra in voor dit levensbelangrijke thema.

Op verschillende plaatsen in Wijnegem, zowel bij bedrijven, winkels als mensen thuis, verschijnen tijdens de 10-daagse hoopvolle spreuken aan de ramen. Woensdagnamiddag trokken de leerlingen van de afdeling ‘beeld’ van de academie door Wijnegem en namen ze met stiften enkele vitrines onder handen.

De spreuken zijn fijne woordspelingen of citaten die bij voorbijgangers voor een glimlach of ontroering zorgen. Naast het aanzetten tot nadenken over de eigen mentale gezondheid is het ook een ludieke manier om het taboe rond praten over hoe we ons voelen te doorbreken. In ’t Gasthuis kunnen ook affiches met verschillende spreuken worden afgehaald.