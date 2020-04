Vrouw Bart De Wever in kliniek na val "ik vrees dat ik de trap te goed geboend heb"

De vrouw van Bart De Wever is het voorbije weekend opgenomen in de kliniek met een gebroken ruggenwervel. Daarover vertelde de burgemeester gisteren in Gert Late Night.

Veerle Hegge, de vrouw van Bart De Wever lag even in het ziekenhuis na een val van de trap. Dat vertelde hij in Gert Late Night. Omdat hun oudere poetshulp nu niet komt, moeten ze zelf het huishouden runnen. Bart De Wever heeft de trap geboend en "dat heb ik blijkbaar te goed gedaan" vertelde hij.

De Wever zijn vrouw is intussen aan de beterhand en opnieuw thuis om te herstellen.