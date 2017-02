Het Ecokot is op zoek naar onderdak. Het huurcontract van het buurthuis aan het Moorkensplein loopt af en het pand wordt gerenoveerd. De bezielers achter het Ecokot hopen snel een nieuwe locatie te vinden, maar dat is niet zo evident. In het Ecokot kunnen mensen goedkope kleding, huishoudspullen en maaltijden kopen. Wie er nog wil langsgaan, moet snel zijn; Vanmiddag was er een graaidag, alle spullen mochten weg, en morgen is er een laatste feest.