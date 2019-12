Vrouw die haar baby te vondeling legde, riskeert toch celstraf

De Poolse vrouw die in maart haar baby te vondeling legde, riskeert dan toch een straf. De vrouw van 38 liet haar baby achter, in een papieren zak, in de hal van een appartementsgebouw in Antwerpen. Ze had het jongetje - dat later de naam Arthur kreeg - ook in een dekentje gewikkeld.

Ze was ongewenst zwanger geraakt, en niemand was daarvan op de hoogte. In blinde paniek legde ze haar kind te vondeling. Aanvankelijk besliste de raadkamer om de vrouw niet voor de rechtbank te brengen, omwille van verzachtende omstandigheden. Maar het parket ging daartegen in beroep en de vrouw is nu toch doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Een reportage (12/03/2019) kan je hier bekijken.