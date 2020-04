Vrouw die in winkel zit te eten en drinken spuwt naar personeel en politie

In Schoten is er in het Albertkanaal gisteren een lichaam gevonden. Wat er precies gebeurd is, is ook op dit moment nog altijd onduidelijk. Het Antwerpse parket kan voorlopig enkel bevestigen dat er een lichaam is gevonden. Maar of er kwaad opzet is of het om een wanhoopsdaad gaat, is nog niet duidelijk. De wetsdokter en het gerechtelijk labo kwamen gisteren nog ter plaatse. En duikers van de brandweer hebben het lichaam geborgen. Foto BFM (GVA)