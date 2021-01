Vrouw die kleuterjuf De Bijtjes belaagde, veroordeeld tot 15 maanden cel

De correctionele rechtbank heeft een Turkse vrouw van 41 vanochtend veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel voor het belagen van een juf van kleuterschool De Bijtjes in Antwerpen-Noord.

Ze had de juf er vijf jaar geleden van beschuldigd haar zoontje mishandeld te hebben. Ook al kon de betrokken juf dat onmogelijk gedaan hebben, de vrouw bleef haar lastigvallen en zette ook andere ouders tegen haar op. Ze diende klacht in en verspreidde via Facebook berichten waarin ze beweerde dat de juf haar kind gefolterd had. De juf werd in december 2016 definitief buiten vervolging gesteld. De moeder is nu zelf veroordeeld voor belaging, laster en beledigingen.