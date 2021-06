Vrouw even naar ziekenhuis na keukenbrand

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de hulpdiensten naar een appartementsgebouw in de Diksmuidelaan in Berchem gestuurd, nadat er omstreeks 2 uur een melding binnenkwam van een keukenbrand in het appartement op de derde verdieping. De 32-jarige bewoonster van het appartement was wakker geworden van de hitte die de muur tussen haar slaapkamer en de keuken uitstraalde. Zo werd de brand ontdekt en kon ze veilig het pand verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Alles wijst op een accidentele oorzaak waarbij het vuur wellicht ontstond in de vuilnisbak, die daarna ook de keukentafel aanstak. De schade bleef beperkt tot de keuken en rookschade in het hele appartement. Vermits het slachtoffer veel rook had ingeademd werd ze voor verzorging naar het AZ Monica gebracht. Daarna werd ze door de politie terug aan haar woning afgezet.