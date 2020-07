Vrouw gooit met bloempotten en beschadigt wagen na opmerking over mondmasker

Een vrouw ging helemaal over de rooie nadat ze een opmerking kreeg over het niet dragen van een mondmasker. Ze ging medewerkers te lijf, gooide met bloempotten en beschadigde een wagen op de parking.

Sinds vorige zaterdag is het dragen van een mondmasker in winkels en supermarkten verplicht. Een vrouw die ging winkelen in de Lidl-vestiging op de Slachthuislaan werd er op aangesproken dat ze geen mondkapje droeg. Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat en de vrouw verloor haar zelfbeheersing. Ze werd agressief tegenover het personeel, gooide met de uitgestalde bloempotten en buiten beschadigde ze nog een wagen op de parking.

Ook de politie kreeg er van langs, de agressieve dame probeerde ook nog een agent te bijten. De Lidl-supermarkt moest zelfs even de deuren sluiten om de ravage op te ruimen. Vier personeelsleden werden bij het incident lichtgewond.

(foto : Google Street View)