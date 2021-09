Vrouw in levensgevaar na aanrijding door 83-jarige chauffeur

Fietsdiefstallen zijn een plaag in Antwerpen. De voorbije weken stelde de Antwerpse politie vast dat er meer meldingen zijn binnengekomen vanuit de wijken binnen de Ring. Soms gaat het om georganiseerde bendes, maar evenzeer gaat het om individuen die op zoek zijn naar snel geldgewin. Fietsdieven hebben het hierbij steeds vaker gemunt op dure elektrische fietsen.De politie zegt zwaar in te zetten op het opsporen van de daders, maar zegt dat ook jij jezelf kan beschermen tegen fietsdieven. Het geeft daarom volgende tips:Laat je fiets gratis labelen via stad Antwerpen (meer info via https://www.antwerpen.be/.../535f9189aba8a7e.../fietslabelen).Maak je fiets steeds vast aan een verankerd obstakel (bijvoorbeeld een fietsbeugel) of stal hem in een afgesloten ruimte (bv. een garage).Doe je fiets op slot, ook al staat hij in een garage of in een tuin. Professionele bendes viseren garageboxen om fietsen te stelen.Heb je een elektrische fiets? Verwijder dan steeds de batterij. Zo maak je je fiets minder aantrekkelijk voor dieven.Maak je gebruik van een gemeenschappelijke garage? Houd de toegang steeds gesloten en verwittig de politie als je verdacht gedrag of verdachte personen opmerkt.Is je fiets voorzien van gps-tracking, schakel deze dan in en meld dit steeds aan de politie bij aangifte van diefstal.Werd je toch slachtoffer? Doe dan steeds aangifte bij de politie