Vrouw in levensgevaar na steekpartij in Deurne

In Deurne is gisteravond een 40-jarige vrouw neergestoken, vermoedelijk door haar partner. Hij vluchtte na de feiten weg en wordt opgespoord. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

De feiten speelden zich af in de Seraphin De Grootestraat in Deurne. 'De politie werd rond 18.15 uur opgebeld voor een dame die in haar woning was neergestoken. Ze liep daarbij verschillende steek- en of snijverwondingen op en verkeerde in levensgevaar. Ook een van de drie aanwezige kinderen was lichtgewond geraakt. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht', zegt de politiewoordvoerder. De vermoedelijke dader is de (ex-)partner van de vrouw. 'Hij was al gevlucht toen de politie ter plaatse kwam. Hij wordt momenteel actief opgespoord. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.