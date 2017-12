Gisterenavond rond half elf viel een 26-jarige vrouw uit een appartement in Antwerpen Noord.



Het ongeluk gebeurde in de Violierstraat, dat is een zijstraat van de Italiëlei. De jonge vrouw werd om een nog onduidelijke reden uit het raam van een appartement op de derde verdieping geduwd. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert nog in levensgevaar. Het parket onderzoekt de zaak.