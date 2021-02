Vrouw komt om het leven bij ongeval op A12 in Aartselaar

Op de A12 in Aartselaar is vanochtend een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde in de richting van Brussel op het kruispunt met de Guido Gezellelaan.

Rond kwart over zes reed de vrouw met haar wagen achteraan in op een betonmixer. Alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer was op slag dood. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Het ongeval leidde tot heel wat verkeershinder. De file op de A12 reikte al snel tot op de Antwerpse ring.

(foto GvA)