Vrouw krijgt sigaret in oog en zoekt getuigen

Een vrouw kreeg gisteren een sigaret in het oog tijdens Antwerpen Zingt. Zij is nu op zoek naar de vrouw die in haar enthousiasme het ongeval veroorzaakte. Daarom doet ze een oproep via haar Facebookpagina.

"Het feestje op de Zuiderdokken in Antwerpen eindigde voor mij gisterenavond met een sisser. Letterlijk dan. Terwijl ik met mijn 2 kinderen naar de uitgang ging, was er een vrouw enthousiast op de muziek aan het zwieren met haar armen. Ze had echter een sigaret vast en doofde die uit in mijn oog. Ze heeft even om gekeken, volgens mijn dochter, en dan verder gefeest. 1 man zag het gebeuren en riep dat ook uit. Hij heeft mij dan aangesproken om naar de verpleegpost te gaan. Ik ben nadien naar het ziekenhuis moeten gaan en vandaag opnieuw. WIL DE VROUW ZICH BIJ MIJ MELDEN AUB? OF DE GETUIGE(N)? Zodat alles in orde kan gebracht worden ivm verzekering? Ik hoop op een eerlijk antwoord, en reken op de goodwill van deze mensen. Laat uw hart spreken aub."

(bericht en foto Facebook)