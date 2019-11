Vrouw met meer dan 1 kg cocaïne in haar lichaam aangehouden

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 14 november tot zondag 17 november gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1.659 gecontroleerde personen waren er 183 in het bezit van drugs. 10 personen waren onder invloed. 10 mensen werden gerechtelijk aangehouden en 10 voertuigen werden in beslag genomen

Tijdens de voorbereiding van deze actie werd er door de douane van Brasschaat op woensdagavond al een verdacht Belgisch voertuig opgemerkt op de E19 ter hoogte van Minderhout. In het voertuig werd 8 kilogram marihuana teruggevonden. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van 80.000 euro. De bestuurder, met verblijfplaats in België, verklaarde vanuit Maastricht op weg te zijn naar Moeskroen. Betrokkene werd aangehouden. Het verdere onderzoek wordt uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen.

Op diezelfde E19 werd op zaterdag 16 november door de Federale Wegpolitie van Antwerpen samen met de PZ Voorkempen, de douane van Brasschaat en Nederlandse collega's van de landelijke eenheid een verdacht Nederlands voertuig opgemerkt. Mede dankzij de expertise van één van de Nederlandse collega’s kon een verborgen ruimte met daarin 56.600 euro aangetroffen worden. De bestuurder, een Nederlander, werd aangehouden en het voertuig werd in beslag genomen. De douanediensten hebben daar ook voor 28.045 euro aan achterstallige penale boetes geïnd.

Op 14 november heeft de Federale Spoorwegpolitie, in samenwerking met hun Nederlandse collega’s en de Franse douane, een vrouw reizende vanuit Frans-Guyana gearresteerd op de Thalys tussen Antwerpen en Rotterdam. Bij een X-Ray controle in het ziekenhuis werden er 144 ‘bolletas’ van elk 8 gram in haar lichaam aangetroffen. In totaal betrof het hier 1,152 kg cocaïne. Straatwaarde: 57.600 euro.