Vrouw met wagen over de kop ... door spin

Een vrouw is lichtgewond geraakt toen ze met de wagen over de kop ging in Boechout. Oorzaak was een spin.

Op de Lispersteenweg in Boechout is vanmiddag een vrouw als bij wonder slechts lichtgewond geraakt toen haar wagen plots van de baan ging en over de kop sloeg. De vrouw verklaarde achteraf dat ze geschrokken was van een spin die op haar dashboard kroop. Aangezien de vrouw erg allergisch is aan spinnenbeten, probeerde ze het beestje in paniek meteen te doden, maar dat liep dus volkomen uit de hand. Of de spin het ongeval overleefd heeft, is niet bekend.