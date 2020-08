Vrouw overleden na brand in woonkamer

Bij een brand in de Timmerwerfstraat, vlakbij de Scheldekaaien een vrouw om het leven gekomen. Ook haar kat overleefde het niet.

Vannacht omstreeks 2 uur, werden de hulpdiensten naar een appartementsgebouw in de Timmerwerfstraat gestuurd, nadat in het gebouw het brandalarm was afgegaan. De brandweer kon in eerste instantie niets verdachts opmerken tot ze op de eerste verdieping rook onder een voordeur zagen uitkomen. Ze forceerden de deur en stelden vast dat de woonkamer van het betrokken appartement in brand stond. De bewoonster, een vrouw van 54, lag voor de sofa op de grond en had zware brandwonden opgelopen. Zij werd in levensgevaar naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. Ook haar kat overleefde de brand niet. De exacte omstandigheden waardoor het vuur ontstond, worden verder onderzocht, maar op het eerste gezicht waren er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

(foto GvA)