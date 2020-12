Vrouw overleden na steekpartij in Hoboken

In het Antwerpse district Hoboken is maandagochtend een 47-jarige vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Dat zegt het Antwerpse parket. De 38-jarige partner van het slachtoffer is als verdachte opgepakt. De hulpdiensten werden maandagochtend naar een woning in de Lissabonstraat geroepen en troffen er het slachtoffer zwaargewond aan in het bijzijn van haar partner. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis afgevoerd, maar bezweek daar wat later aan haar verwondingen. De politie arresteerde intussen de man. Hij zal later worden verhoord, maar momenteel zijn er elementen die 'vragen doen oproepen over de geestestoestand van de verdachte', klinkt het. Het parket heeft alvast een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en is samen met de onderzoeksrechter in de voormiddag afgestapt in aanwezigheid van politie en labo.

(Bron Belga)