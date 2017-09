Eind juli kwam de vrouw van Yvan Van den Bergh uit Antwerpen ten val in doe-het-zelfzaak Brico-Plan-It in de Antwerpse wijk Luchtbal. Vier dagen later overleed ze in het ziekenhuis. Bij Brico zeggen ze dat de vrouw onwel werd omdat ze suikerziekte had, maar volgens Yvan is ze uitgegleden op een natte vloer. Hij is daarom op zoek naar de twee getuigen die z'n vrouw hebben geholpen vlak na haar val.