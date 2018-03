Vrouw probeert tram voor te zijn met haar wagen: niet gelukt

Op de Sint-Bernardsesteenweg is zaterdagavond een automobiliste lichtgewond geraakt. De vrouw had ter hoogte van de Julius De Geyterstraat geprobeerd af te slaan voor een doorrijdende tram, maar was niet snel genoeg. De bestuurder van de tram had nochtans gebruikt gemaakt van de bel om duidelijk te maken dat zijn tram was vetrokken. De tram kon niet meer stoppen en raakte de auto in de flank. Hierbij raakte de automobiliste gewond. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.