Vrouw uit Berchem aangehouden voor moord op vijftiger

Een vrouw van 45 uit Berchem is aangehouden voor de moord op een vijftiger uit Antwerpen. Het lichaam van de man lag in haar schoonheidssalon in Borgerhout, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De vrouw beroept zich voorlopig op haar zwijgrecht. Ze belde zelf naar de politie met de boodschap dat er een man dood in haar schoonheidssalon lag. De onderzoeksrechter en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan, maar het was niet meteen duidelijk wat er precies gebeurd was. Na de autopsie bleek wel dat er geweld is gebruikt. De eigenares van het schoonheidssalon werd opgepakt omdat ze mogelijk betrokken is, maar ze beroept zich voorlopig op haar zwijgrecht. De onderzoeksrechter heeft haar nu ook aangehouden. De lokale recherche onderzoekt ondertussen wat de relatie was tussen de vrouw en het slachtoffer.