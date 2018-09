Vrouw uit Boechout in coma na sandboarden in Peruviaanse woestijn

Een 24-jarige vrouw uit Boechout is zwaargewond geraakt toen ze in Peru tegen een muur terechtkwam bij het Sand-boarden. Zij wordt nu in een kunstmatige coma gehouden.

Het Peruviaans Hu-a-ca-china is gekend om z'n hoge zandheuvels die uitermate geschikt zijn voor Sand-boarding, een variant op skiën en snowboarden, maar dan op zand in de plaats van op sneeuw. De Boechoutse Evi De Preker was bezig aan een snelle afdaling, kon blijkbaar niet tijdig remmen en kwam tegen een muur terecht. Ze brak daarbij haar heup en had ernstige kwetsuren aan het hoofd. Daarom werd beslist om haar in een kuntmatige coma te houden. Haar ouders zijn ondertussen afgereisd naar Peru.

Bron: GvA

Foto: Pixabay