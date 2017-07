Vrouw uit Essen aangehouden voor moord op Antwerpenaar

Een 36-jarige vrouw uit Essen en haar 34-jarige vriend uit Lokeren zijn gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden voor de moord op een Antwerpenaar, van wie het lichaam op 14 juni werd aangetroffen in het Nederlandse Roosendaal.

Het slachtoffer, de 62-jarige Frank Serruys, werd allicht door middel van wurging omgebracht. De verdachten behoren tot de vriendenkring van het slachtoffer, maar hun motief is volgens het parket nog onduidelijk. Het lichaam van Serruys werd in de Turfvaartsestraat in Roosendaal aangetroffen onder een zeil en het was niet meteen duidelijk om wie het ging. Nadat het slachtoffer geïdentificeerd was, nam de Antwerpse federale gerechtelijke politie het onderzoek over van de Nederlandse politie. Op dat moment was al gebleken dat de man allicht de dag voor de ontdekking gewurgd was en er nog andere sporen van geweld op zijn lichaam zichtbaar waren. Verder onderzoek bracht de maandag gearresteerde verdachten in beeld.