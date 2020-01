Vrouw uit Zoersel uitgeleverd aan Nederland in onderzoek naar verdwenen loodgieter uit Lint

Ons land heeft vandaag een vrouw uitgeleverd aan Nederland vanwege haar mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning (en waarschijnlijk dood) van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden uit Lint. Het Antwerpse parket bevestigt de overlevering, de raadkamer hoefde daarbij niet tussenbeide te komen aangezien de vrouw zich er niet tegen verzette.

De vrouw in kwestie zou de 40-jarige Wanda V.R. uit Zoersel zijn, die al langer in België in de cel zat omdat ze als verdachte wordt beschouwd in de zaak. De Nederlandse politie geeft echter geen informatie over de precieze rol die ze zou hebben gespeeld. De 56-jarige Johan Van der Heyden verdween op 2 juni 2019 nadat hij zijn woning in Lint verliet.

Het onderzoek wordt in Nederland gevoerd omdat de politie denkt dat de loodgieter daar, in de buurt van Steenbergen in de provincie Noord-Brabant, is gegijzeld en vervolgens gedood. Zijn voertuig werd teruggevonden in Den Bosch. Wat er precies is gebeurd, blijft echter onduidelijk. Naast de vrijdag aan Nederland overgeleverde vrouw, zitten momenteel nog een vrouw en een man vast in Nederland. Vier anderen werden eerder aangehouden, maar zijn intussen vrijgelaten.