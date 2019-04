Vrouw uit Zwijndrecht met wapenarsenaal moet langer in cel blijven

De 20-jarige vrouw uit Zwijndrecht, bij wie vorige week een pak wapens werden gevonden, moet langer in de cel blijven.

De raadkamer wilde haar nochtans onder elektronisch toezicht plaatsen, zodat ze haar voorhechtenis thuis kan uitzitten. Maar het parket is in beroep gegaan tegen die beslissing. Daardoor blijft de vrouw in de gevangenis. Ze moet nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldiging verschijnen, die dan moet oordelen of ze al dan niet naar huis mag. De vriend van de vrouw zit ook in de cel, hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.