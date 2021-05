Vrouw verzet zich fel tegen arrestatie

Maandagochtend controleerde een patrouille van de mobiele eenheid een wagen in de Meistraat in Antwerpen. De dame die achter he stuur zat, bleek nog op te sporen voor een verhoor in een oplichtingsdossier. De vrouw had ook al voorwaarden opgelegd gekregen van de rechter. Zo mocht ze niet in contact komen met drugs. Toch vonden de inspecteurs 77 zakjes cocaïne in haar handtas en 1 200 euro cash geld. Ook bij haar thuis vond de politie tijdens een huiszoeking cocaïne en ander bezwarend materiaal.

Dat was nog niet alles. De vrouw kon haar rijbewijs niet tonen aan de politie. Het lag al op de rechtbank, dus de dame kroop nog achter het stuur tijdens een lopend rijverbod. De politie nam de wagen van de vrouw in beslag. Al het voorgaande was duidelijk niet naar haar zin. Ze verzette zich hevig tegen haar arrestatie. Maar de vrouw kon toch overgebracht worden naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.