Vrouw wil na lange tijd weer rijden, maar dat loopt fout af

Een vrouw van 41 jaar reed gisteravond laat twee vitrines aan diggelen van een winkel aan de Bredabaan. De vrouw was al in het bezit van een rijbewijs, maar had al enige tijd niet meer gereden. Ze wilde opnieuw met de wagen gaan rijden en ging oefenen op het parkeerterrein daar. Tijdens de oefening ging het mis waardoor ze met de wagen tegen de vitrines reed. De vrouw was in paniek en vluchtte in eerste instantie weg. Haar nicht kon haar kalmeren en belde naar de politie. Ze kwamen samen terug naar de plaats van het ongeval waar de vaststellingen konden gebeuren. Er raakte niemand gewond.