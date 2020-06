Een vrouw is zwaargewond geraakt bij een val van het dak van deSingel.

De vrouw zakte door een dakkoepel en viel zo'n vijf meter diep. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrouw moest door de Brandweer zone Antwerpen geëvacueerd worden. Ze raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

(foto © Belga)