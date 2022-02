Vrouw zat 12 minuten vast in lift, geen drie kwartier

De Lijn heeft inmiddels het incident onderzocht waarbij een dame in een rolstoel opgesloten had gezeten in de lift van het premetrostation Meir. ATV bracht haar verhaal afgelopen weekend. Nadat de vrouw bevrijd was, was ze niet te spreken over de manier waarop ze geholpen was door de werknemers van De Lijn. Na een nauwkeurige reconstructie van de feiten concludeert de Lijn nu dat ze "correct en klantvriendelijk geprobeerd hebben om haar zo snel mogelijk te bevrijden. "



In eerste instantie kon De Lijn niet reageren, maar na onderzoek van de feiten, doet de vervoersmaatschappij dat nu wel. Volgens woordvoerster Astrid Hulhoven verschilt hun relaas van de feiten sterk van dat van de betrokken vrouw. Zo zou de vrouw 12 minuten in de lift hebben vastgezeten en geen 45 minuten. En ze zou wel correct en beleefd behandeld zijn door het personeel.

Volgens de woordvoerster is de premetrotoezichtster die betrokken was bij het voorval aangedaan door de feiten. “Ze heeft een onberispelijke staat van dienst en staat bekend als een klantvriendelijke en behulpzame collega. Dit strookt niet met het beeld dat Gené schetst.”

“De dame heeft twaalf minuten achter een gesloten deur gestaan. Dat is uiteraard vervelend, maar onze diensten hebben wel correct en klantvriendelijk geprobeerd om haar zo snel mogelijk te bevrijden”, besluit Hulhoven.