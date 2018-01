Vrouw zwaargewond door stormweer

In Antwerpen werd een vrouw zwaargewond. In de Lakenstraat viel een stalen plaat op haar hoofd.

Intussen zit de brandweerzone Antwerpen aan ruim 300 ontvangen oproepen. De politie roept ook op om afspanningen met linten her en der in de stad te respecteren, ook als er op dat moment geen hulpdiensten meer ter plaatse zijn. 'We kunnen niet overal tegelijk blijven staan en spannen dus linten', zegt woordvoerder Wouter Bruyns. 'Zich binnen de afgesloten perimeter begeven is levensgevaarlijk.