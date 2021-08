Vrouw zwaargewond na aanrijding met tram

Bij een ongeval met een tram op de Noorderlaan in Antwerpen is een Poolse vrouw van 35 vanochtend zwaargewond geraakt. De vrouw belandde onder een aankomende tram. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Door het ongeval was het tramverkeer op de Noorderlaan in beide richtingen ruim een uur verstoord. Het ongeval gebeurde rond 9 uur ’s ochtends aan de tramhalte van Kinepolis. De dame stak plots over toen de tram vertraagde voor de halte. Mogelijk heeft ze de tram te laat of niet opgemerkt. Een aanrijding kon niet meer worden vermeden. De brandweer kon het slachtoffer bevrijden door de tram op te tillen. De vrouw raakte zwaargewond maar is niet in levensgevaar.