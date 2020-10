Vrouwelijke cipier Begijnenstraat opgepakt voor drugshandel in gevangenis

In Antwerpen is een cipier van het arresthuis in de Begijnenstraat opgepakt en intussen ook aangehouden op verdenking van drugshandel in de gevangenis. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws.

De 26-jarige vrouw uit Gavere zou cannabis hebben geleverd aan twee gedetineerden. De vrouw zat de voorbije dagen opgesloten in de gevangenis van Gent. Vrijdag werd haar aanhouding verlengd, maar ze wordt nu wel verder onder elektronisch toezicht geplaatst.

Een van de twee gedetineerden aan wie de cipier cannabis zou hebben geleverd, is volgens Gazet van Antwerpen de Antwerpse rapper Ibrahim A. (24), beter bekend als Para Turk, die begin dit jaar nog ontsnapte na zijn arrestatie.

(Bron: Gazet van Antwerpen en Belga)