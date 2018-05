Vrouwen IS-strijders dagen minister Geens voor rechter.

Twee Belgische vrouwen van IS-strijders die met hun kinderen vastzitten in een vluchtelingenkamp in Syrië, hebben minister van justitie Koen Geens voor de rechter gedaagd.

De vrouwen willen graag terugkeren naar ons land, en vinden dat Geens in gebreke blijft. Daarom stappen ze dus naar de rechter. De twee vrouwen uit Borgerhout zijn in maart nog veroordeeld tot vijf jaar cel omdat ze naar Syrië vertrokken waren. Ze werden eerder al eens terug naar ons land gehaald omdat ze toen beweerden dat ze hun fouten hadden ingezien, maar niet veel later vertrokken ze terug naar Syrië. Child Focus sluit zich nu wel aan bij hun dagvaarding.

(foto © Belga)