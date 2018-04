Vrouwen Topvolley Antwerpen veroveren Europees ticket

Topvolley Antwerpen heeft dit weekend een Europees ticket veroverd. Een erg knappe prestatien want de club bestaat nog maar twee jaar.

In een confrontatie met Michelbeke trok Antwerpen twee keer aan het langste eind. En dus mag het volgend seizoen Europa in. Een enorme opsteker voor het Antwerpse volleybal, want de herenploeg van Topvolley Antwerpen begon dit jaar niet aan het seizoen door financiële problemen. Of ze volgend seizoen terug beginnen, is nog onduidelijk. Maar de vrouwen beginnen dan uiteraard wél aan de competitie en dus nog eens met een Europees avontuur daar bovenop.