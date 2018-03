vrouwenlichaam gevonden in Zoersel

In de korte Kwikaardweg in Zoersel hebben vuilnismannen vanmiddag het lichaam van een vrouw van 74 gevonden.



De vuilnismannen waren bezig met hun ronde toen ze de vrouw plots zagen liggen onder struiken en bladeren. De voruw woonde wat verderop in de straat en was al sinds vrijdag vermist. Hoe ze daar terecht is gekomen en hoe ze is overleden, wordt nu verder onderzocht door het parket. Er zijn niet meteen aanwijzingen van kwaad opzet, maar het parket sluit niets uit. Daarom wordt er een autopsie uitgevoerd. De vuilnismannen die de lugubere vondst deden, waren enorm aangedaan en werden opgevangen door collega's.