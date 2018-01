Vrouwenrechtenactiviste komt op voor N-VA

De Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (42) wordt politica voor de N-VA. Safai is tandarts in Borgerhout, maar ze woont niet in Antwerpen. Ze zal hier dan ook niet opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen, zoals in oktober van dit jaar nog gesuggereerd werd.

De partij zal haar volgend jaar uitspelen op de Vlaams-Brabantse lijst van Theo Francken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Maar mogelijk komt ze dit jaar ook al op de Nederlandstalige lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel op.

Safai stond ook nog in het boek dat Antwerps Open Vld-kopstuk Philippe De Backer deze week uitbracht. Een boek waarin hij 22 toonaangevende Antwerpenaren bij elkaar bracht om te praten over Antwerpen. Maar politiek engageert de vrouwenrechtenactiviste zich dus voor N-VA. Voor de Vlaams-nationalistische partij moet Safai het symbool worden van geslaagde migratie. Safai vluchtte in 1999 vanuit Teheran naar België. Ze strijdt wereldwijd voor vrouwenrechten en is kritisch voor de politieke islam en de hoofddoek.