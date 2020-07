Vrouwenrechtenorganisatie wil actie voeren bij kabinet van De Wever

De vrouwenrechtenorganisatie Collecti-e-f 8 Maars wil donderdag in aanloop naar de mogelijke stemming over nieuwe abortusregels in de Kamer actie voeren aan het kabinet van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever in Antwerpen. Het Collectief pikt het naar eigen zeggen niet dat De Wever met zijn uitspraken van dit weekend 'vrouwenrechten als pasmunt gebruikt in de regeringsonderhandelingen'.

Donderdag staat het wetsvoorstel dat de abortusregels versoepelt opnieuw op de agenda van de plenaire Kamer. Of er dan ook een stemming komt, is echter lang niet zeker. 'We hopen dat de stemming er komt, want er is echt geen enkele goede reden meer om er niet mee door te gaan', zegt Ellen Verryt van Collecti-e-f 8 Maars Antwerpen. 'Het voorstel is al drie keer langs de Raad van State gepasseerd en wordt er dus niet 'snel snel' doorgejaagd. Toch horen we dat de druk groot is om het weer uit te stellen of anders tegen te stemmen.' Het abortusdebat is de voorbije dagen meer dan ooit een bedreiging geworden voor de federale regeringsonderhandelingen. N-VA-voorzitter De Wever maakte er zelfs een breekpunt van voor zijn partij. 'Bart De Wever heeft lange tijd niets gezegd over de regeringsonderhandelingen om de gesprekken alle kansen te geven', stelt Verryt. 'Maar nu doet hij zo'n uitspraak, waarmee hij vrouwenrechten eigenlijk als pasmunt gebruikt in de onderhandelingen. Daar willen wij als Collectief onze onvrede over uiten. Het parlement moet zich in alle vrijheid over de kwestie uitspreken, niet een paar partijvoorzitters vanuit hun bureau.'

(foto website Collecti-e-f 8 Maars)