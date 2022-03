Nieuws Vrouwenvereniging FEmma vraagt aandacht voor de onbetaalde zorg

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het is vandaag internationale vrouwendag en dat wordt op heel wat plaatsen in onze regio met verschillende acties in de kijker gezet. In De Schorre in Boom bijvoorbeeld kwam vrouwenvereniging Femma samen om aandacht te vragen voor de onbetaalde zorg.