VSOA niet te spreken over staking cipiers

De cipiers hebben opnieuw het werk neergelegd in alle Belgische gevangenissen. Ze staken 32 uur om het tekort aan personeel aan te klagen. Maar de staking is een doorn in het oog van de politievakbond VSOA.



Want agenten moeten nu een aantal taken overnemen van de cipiers. Onbegrijpelijk vindt de politievakbond, "We zitten zelf op ons tandvlees en moeten dan ook nog eens opdraaien voor de kosten van de staking.", aldus VSOA. Bovendien loopt dit ooit eens verkeerd af, zeggen ze, want diegenen die ervoor zorgen dat iemand in de gevangenis belandt, moeten nu ook de bewaking doen. De staking duurt nog tot zes uur morgenochtend.