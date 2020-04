VTM annuleert uitzending 'Telefacts' over moord op Julie Van Espen na protest van advocaten Bakelmans

De voor vanavond geplande aflevering van 'Telefacts' op VTM, die over de moord op Julie Van Espen zou gaan, wordt niet uitgezonden. Dat meldt VTM. De advocaten van verdachte Steve Bakelmans zouden hebben gedreigd met een klacht tegen twee speurders die deelnamen aan de reportage.

'Telefacts Special: Julie Van Espen, 1 jaar later' getiteld, was volgens VTM 'een journalistieke reconstructie' van de moord. Onder meer het hoofd van de Cel Vermiste Personen, Alain Remue, en de teamchef van de cel Agressie van de Federale Gerechtelijke Politie getuigen in de reportage over hoe zij de zaak beleefden. 'Maar omdat de advocaten van verdachte Steve Bakelmans gedreigd hebben een klacht in te dienen tegen de twee speurders, heeft de redactie van Telefacts in overleg met de speurders en het parket beslist de reportage voorlopig niet uit te zenden, uit respect voor de geïnterviewden', klinkt het bij VTM. Volgens Chef Telefacts Jonas Muylaert hielden de reportagemakers zich aan alle juridische en deontologische regels. '