VTM Nieuws vanaf vandaag in Antwerpen

VTM zit in Antwerpen. Sinds vandaag wordt het Nieuws van VTM uitgezonden vanuit de nieuwe studio's. De Vlaamse Mediamaatschappij heeft haar intrek genomen in de kantoren van moederbedrijf DPG Media in Antwerpen. Dat ligt aan het oude Kievitplein, achter het station Antwerpen-Centraal. Nu heet dat plein het Mediaplein. Het is de eerste keer dat VTM haar nieuws niet uitzendt vanuit Vilvoorde. Het middagnieuws van 13 uur is het allereerste in de gloednieuwe studio's.