VTM SOAP FAMILIE neemt z’n intrek in Antwerpen

Vanaf deze week neemt de succesvolle VTM Soap reeks familie z’n intrek in Antwerpen, meer bepaald in de brouwerij Antwerpse Brouw Compagnie, in de Cadixwijk op het Eilandje. In de reeks vestigt de familie Van Den Bossche de activiteiten van Cobrew - de fictieve brouwerij in de reeks - in de gebouwen van de Antwerpse Brouw Compagnie.

Bier en brouwen vormt al geruime tijd een belangrijk thema in de populaire VTM reeks Familie. Het reilen en zeilen van de familie Van den Bossche in de bier- en brouwwereld zal de komende maanden een nog meer centrale plaats innemen in het scenario.

En het decor voor dit alles bevindt zich in Antwerpen. De brouwerij van de Antwerpse Brouw Compagnie - de brouwers van onder andere Seefbier, Super Cadix en Lucie - wordt omgedoopt tot ‘CoBrew’, de brouwerij in de reeks.

Johan Van Dyck (Antwerpse Brouw Compagnie) “Zodiak - het productiehuis achter familie - contacteerde ons enkele maanden geleden met de vraag of onze brouwerij gebruikt mocht worden als filmlocatie voor de populaire TV reeks Familie. Het eigentijdse karakter, en het mooie gebouw charmeerden de regisseurs en paste perfect in de sfeer van de reeks. Wij vinden dit een fantastische eer, en het is geweldig om te zien hoe onze brouwerij nu een stukje deel is van de reeks ! De crew en de acteurs van de reeks zijn ook super sympathiek, en we hebben ervoor gezorgd dat ze allen ook de nodige bierkennis verwierven”

Tussen december en februari vonden reeds verschillende draaidagen plaats en werden verschillende scenes opgenomen tussen de ketels en tanks van de brouwerij.

Vanaf deze week verschenen ook de eerste scenes op TV:

“Nog geen minuut nadat de eerste beelden op TV kwamen kregen we al reacties binnen van kijkers en fans die onze brouwerij onmiddellijk herkenden. Bijzonder leuk. En er komt nog een en ander aan ! Over de scenario’s kunnen we uiteraard niks verklappen, maar dat dit voor het nodige vuurwerk in de Indiëstraat is zeker.”

Wie overigens in de reeks als brouwer aan de brouwketels zal staan werd nog niet bekend gemaakt, maar de Antwerpse Brouw Compagnie laat alvast weten dat het passend is dat de rol ook door een Antwerpenaar vertolkt wordt.



Naast opnames in de brouwzaal, werden ook buitenopnames gemaakt in straten van de vernieuwde Cadix Wijk. En zo wordt ook dit nieuwe stukje Antwerpen een echt deel van de reeks.