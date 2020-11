Vuilniswagens op waterstof in Antwerpen

In Antwerpen rijden volgend jaar twee vuilniswagen op waterstof. De nieuwe wagens worden uitgerust met een elektrische motor en een brandstofcel. In de toekomst halen de wagens zonder uitstoot van CO 2 het huishoudelijke afval op in de stad. Het initiatief is een primeur voor ons land en komt er met de steun van het Europese REVIVE-project en de FCH 2 JU (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking).

Binnen de stedelijke vloot hebben huisvuilwagens het grootste effect op de uitstoot. Een doorsnee-huisvuilwagen verbruikt gemakkelijk 65 liter diesel per 100 km. Zuivere elektrificatie is voor dit type voertuig niet evident vanwege het batterijvermogen en het hoge gewicht van de batterij zelf. Een mogelijke oplossing is om de aandrijving te laten gebeuren door middel van een brandstofcel in samenwerking met waterstoftanks en een batterij. Voertuigen met deze aandrijving stoten geen CO 2 of fijn stof en stikoxides uit, maar enkel waterdamp.

In het kader van REVIVE worden minstens 15 huisvuilwagens met een aandrijving door middel van brandstofcellen in combinatie met waterstof in verschillende Europese steden getest. Twee daarvan zullen in Antwerpen worden ingezet. Doel is de verdere technologische ontwikkeling van brandstofcellen te ondersteunen, ze helpen te standaardiseren en zo de weg voor te bereiden voor de volgende generaties van zware voertuigen. Waterstof vergroot daarbij de actieradius van het voertuig en bovendien kan er snel bijgetankt worden. Zo wordt ook het nadeel van de lange oplaadtijd van een elektrische batterij vermeden.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “We zijn trots dat Antwerpen een van de eerste steden in Europa is waar vuilniswagens op waterstof zullen rijden. Antwerpen is hiermee een voorloper wat betreft duurzame mobiliteit. De vuilniswagens zijn beter voor het milieu en zorgen voor gezondere lucht en minder geluidsoverlast.”

De stad Antwerpen wil met de deelname aan het REVIVE-project inzichten over de aandrijving met brandstofcellen en waterstof verwerven met het oog op een verdere verduurzaming van de stedelijke vloot. De ombouw van twee gewone diesel-huisvuilwagens naar brandstofcelwagens gebeurt op dit ogenblik door E-Trucks Europe in Lommel.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)