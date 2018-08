Wie vorige week met het onweer tijdens de nacht van woensdag op donderdag schade had, belde best pas op donderdag naar de brandweer. Want dan was de interventie gratis, terwijl die woensdag nog €100 euro kostte. Althans in brandweerzone Rivierenland, actief in onder andere de Rupelgemeenten. Woensdag besliste het KMI dat het code geel was, en dan moet je de brandweer betalen bij schade. Maar een dag later kwam de brandweer gratis, omdat het dan code oranje was.